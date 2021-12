Unbekannte stehlen in Wernigerode 16 Weihnachtsbäume

Im Harz wurden Weihnachtsbäume von einem Stand vor einem Supermarkt in Wernigerode gestohlen.

Wernigerode/dpa - Im Harz haben Unbekannte einen Weihnachtsbaumstand geplündert und 16 Bäume geklaut. Der Diebstahl fand in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Wernigerode statt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Es wird davon ausgegangen, dass die Täter mit einem Fahrzeug vor Ort waren. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern und dem Verbleib der Weihnachtsbäume machen können.