Ukrainer im Harz sorgt sich um seine Familie

Quedlinburg/MZ - „Wanja, wir haben Krieg. Für den schlimmsten Fall: Wir lieben euch. Wir werden hier vor Ort bleiben.“ Diese Textnachricht hat Iwan Seklejtschuk am Donnerstagmorgen um 7.25 Uhr von seiner Schwester in der Ukraine erhalten. Geboren und aufgewachsen in der Zentralukraine, lebt der Jurist seit knapp 30 Jahren in Quedlinburg und arbeitet als Übersetzer und Unternehmensberater. Er sorgt sich um Verwandte und Freunde in der Heimat. Die Ungewissheit ist für ihn kaum auszuhalten.

