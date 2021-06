Trauer und Bestürzung im Harz: Pullman-City-Gründer stirbt bei Motorrad-Unfall

Hasselfelde - Die Westernstadt 'Pullman City' im Harz trauert um ihren Gründer Wolfgang Hagenberger. Der 61-Jährige ist am vergangenen Sonnabend bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Harz tödlich verunglückt. Hagenberger war mit einer Gruppe Biker auf seinem Motorrad auf der B81 in Richtung Hasselfelde unterwegs und wurde von einem abbiegenden Autofahrer übersehen. Der 61-Jährige hatte keine Chance zum Ausweichen und krachte nahezu frontal in das Auto. Er starb noch an der Unfallstelle zwischen Oberharz und Thale.

Auf der Facebook-Seite der Westernstadt verabschieden sich die geschockten Mitarbeiter von Pullman City mit einem Post: „Das gesamte Team ist zu tiefst bestürzt und unsagbar traurig. Die richtigen Worte zu finden fällt noch sehr, sehr schwer. [...] Wir werden dich immer in unseren Herzen tragen und niemals vergessen!“, schreibt das Team der Westernstadt im Gedenken an seinen Chef.

Im Harz herrscht seit dem Wochenende Trauer und Bestürzung. „Er reißt eine große Lücke“, wird Hasselfeldes Ortsbürgermeister Heiko Kaschel (FWG Oberharz) von der Volksstimme zitiert. „Wir verlieren einen großartigen Chef und Organisator.“

Am kommenden Wochenende (2.7.-4.7.) sollte in Pullman City eigentlich das Treffen der Boss Hoss-Cycley Germany stattfinden, deren Mitglied Wolfgang Hagenberger war. Aufgrund des tragischen Unfalls wurde das Treffen kurzfristig abgesagt. „Wolfgang war ein sehr wichtiger und geschätzter Teil unserer Boss Hoss Gemeinschaft und hinterlässt eine unfassbar große Lücke. Davon abgesehen verlieren wir mit Ihm einen langjährigen und sehr engen Freund! Aus Respekt seiner Familie und seinen Angehörigen gegenüber wird das diesjährige Boss Hoss Treffen in Pullman City Harz abgesagt“, lässt Boss Hoss Cycles Germany per Facebook wissen.

Der gebürtige Bayer Hagenberger begann vor mehr als 20 Jahren mit Pullman City im Harz eines der beliebtesten Touristenziele aufzubauen. Er sei bodenständig und sozial eingestellt gewesen – und er habe sich nicht verbiegen lassen, so Kaschel, der die Zusammenarbeit mit dem Westernstadt-Chef lobt. Die Region verdanke ihm viel. „Er war ein Impulsgeber für den Tourismus.“ Sein Mitgefühl gelte nun Hagenbergers Familie, berichtet die Magdeburger Volksstimme. (mz)