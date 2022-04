Tote 83-Jährige in Halberstadt: Ehemann im Visier der Ermittler

Halberstadt/vs - Eine Woche nach dem Fund einer toten 83-Jährigen und ihres schwer verletzten Mannes in einer Wohnung in Halberstadt ist klar, wie die Frau ums Leben gekommen ist.

Sie sei laut Obduktion an den Folgen mehrerer Schussverletzungen am Kopf gestorben, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Halberstadt, Hauke Roggenbuck, am Freitag gegenüber der Volksstimme. Da eine Beteiligung Dritter aus Sicht der Ermittler bislang völlig ausgeschlossen ist, geht die Staatsanwaltschaft nun davon aus, dass der 85-jährige Ehemann geschossen hat.

Gegen ihn werde wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. „Es deutet bislang aber alles darauf hin, dass es den gemeinsamen Entschluss, zu sterben, gegeben hat“, so Roggenbuck. Der 85-Jährige, der selbst mit Schussverletzungen gefunden worden war, sei mittlerweile zwar außer Lebensgefahr, habe aber noch nicht vernommen werden können, so der Oberstaatsanwalt. Die beiden in der Wohnung gefundenen Revolver würden kriminaltechnisch untersucht.

Ehemann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen nach Braunschweig in Klinik geflogen

Das Ehepaar war am Freitag, 22. April, in seiner Wohnung in Halberstadt gefunden worden. Nachdem ein Pflegedienst die verschlossene Wohnung nicht hatte öffnen können, waren Feuerwehrleute über das Fenster in die Wohnung gelangt. Dort entdeckten sie die im Ehebett liegenden Senioren. Während die 83-Jährige bereits tot war, wurde ihr 85-jähriger Mann nach der Erstversorgung vor Ort mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik nach Braunschweig geflogen.

Im Rahmen des Einsatzes von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mehrere Straßen stundenlang gesperrt, so dass es im Stadtgebiet von Halberstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.