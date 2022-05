Stefan Ruffani hat seiner Heimat den Rücken gekehrt, um die Ballenstedter Stadtentwicklungsgesellschaft zu leiten

Ballenstedt/MZ - „Stadtentwicklung? Da kann man ganz viel bewegen“, sagt Stefan Ruffani. „Aber jetzt zurzeit ist es wichtig, uns auf die Bestandsentwicklung zu konzentrieren. Wir haben 30 Prozent Leerstand.“

Mit „wir“ meint Ruffani die BAL Stadtentwicklungsgesellschaft, deren Geschäftsführer er seit Kurzem ist.Der 43-Jährige kommt aus der Nähe von Dresden. In der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH hat er das Rechnungswesen geleitet; er hat eine Ausbildung zum Betriebswirt abgeschlossen und einen Bachelor in Immobilienverwaltung.

Mitarbeiter sollen Gestaltungsspielräume haben

In Heidenau habe es keine so enge Verzahnung wie in Ballenstedt mit Stadt und BAL gegeben, sagt er. Er lege Wert auf Transparenz und Kommunikation, „damit jeder versteht, worum es geht.“ Und: Es sei wichtig, dass die Mitarbeiter „konkrete Aufgaben und ein Stück weit Gestaltungsspielräume haben und selbst Entscheidungen treffen können.“ Überall in der Stadt gebe es „ein Stück Leerstand“, sagt Ruffani, ein Problem, das er „konsequent angehen“ will.

Die Wohnungswirtschaft müsse funktionieren, das sei die Grundlage der Arbeit des kommunalen Unternehmens. Wobei andere Aufgaben nicht vernachlässigt werden sollen - Stichwort Kulturhaus Badeborn. „Wo können wir das hinbringen?“, überlegt der BAL-Chef. Der Aufbau einer Schülerspeisung sei im Gespräch. Die BAL betreibe das Kulturhaus, weil es für die Infrastruktur wichtig sei, sagt er. Als „visionär“ bezeichnet er Überlegungen, was aus der ehemaligen Kaufhalle in Ballenstedt werden soll. Dort könne eine Bebauungs- und Planungsentwicklung stattfinden.

„Es gibt hier viele positive Aspekte mit dem Harz vor der Tür“

Der Wechsel von Sachsen nach Anhalt ist für Stefan Ruffani nicht nur ein Tausch des Arbeitsplatzes. Heidenau, eine halbe Autostunde von Dresden entfernt, ist eine Industriestadt mit mehr als 16.000 Einwohnern. Ballenstedt ist etwa halb so groß und hat „viel mehr Strukturen für den Tourismus“, stellt der Sachse fest. „Es gibt hier viele positive Aspekte mit dem Harz vor der Tür. Die Entwicklungspotenziale sind extrem groß.“ Ruffani blickt auf die A 36: Ließe sich da nicht womöglich mit anderen Kommunen eine gemeinsame Gewerbegebietsentwicklung machen?

Und der Leerstand - nicht nur an Wohnungen - in Ballenstedt? Da würde er gerne die Grundstückseigentümer an einem Tisch sehen und gemeinsam überlegen, wie sich die verwaisten Ladenlokale vermarkten lassen. „Es gibt eigentlich viele Gewerbetreibende. Die sind im Stadtgebiet verteilt.“ Die Stadt könne die Rahmenbedingungen schaffen, „dass es für die Gebäudeeigentümer positiv aufgehen kann“, sagt er - um die „Problemzonen“ nach vorne zubringen. Denn „das Umfeld ist gut, aber es gibt zu viel Leerstand.“