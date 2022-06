Sparen im Homeoffice

Quedlinburg/MZ - Mehr Strom, mehr Heizen: Für den einen bedeutet das Homeoffice entspanntes Arbeiten ohne nervige Pendelei, für die andere unbequemes Tippen am Küchentisch ohne persönliche Kontakte. Doch egal, wie man zum Homeoffice steht, eines ist den Hunderttausenden Heimarbeitern gemein: Alle haben das Gefühl, dadurch einen erhöhten Strom- und Heizungsverbrauch zu haben. Doch was ist dran, an dieser gefühlten Wahrheit?

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<