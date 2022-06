So wählt die Jugend im Harzer Landkreis

Jugendliche zeigen vor der Landtagswahl, dass sie mitbestimmen wollen. Wie die Wahl abläuft und was sie sich von Politikern wünschen.

Mia Weberling (re) ist im Wahlvorstand, weil sie schon einmal in der Schule gewählt hat und sich engangieren wollte.

Quedlinburg/Harzgerode - Es gibt kein Durchkommen: Eine Gruppe von etwa 30 Jugendlichen steht auf dem schmalen Gehweg vor dem Jugendcafé in der Reichenstraße 1 in Quedlinburg. Die Aufregung ist ihren Gesprächen anzumerken. Als der Tross sich schließlich in Bewegung setzt, kommt der Auslöser für die Aufregung zum Vorschein. Vor dem Eingang stehen Schilder mit der Aufschrift „U18„. Sie kennzeichnen das Jugendcafé damit als Wahllokal für die vom 26. bis 28. Mai stattfindende U18-Wahl,. Dabei handelt es sich um ein Projekt der politischen Bildung, das Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre die Möglichkeit bieten soll, ihre eigene politische Meinung zu entdecken und auszudrücken. Kurz gesagt: die Jugendliche können ihre Stimme für eine Partei ihrer Wahl abgeben abgeben, und zwar schon vor dem Erreichen des gesetzlichen Wahlalters.