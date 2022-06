Schwerlaster raus: Wann bekommt Wernigerode eine Ortsumfahrung mit Tunnel?

Staus und viel zu viele Schwerlaster: Das Verkehrsproblem in Wernigerode hat sich verschärft, klagen die Anwohner. Die Lösung wäre eine Ortsumfahrung mit Tunnel. Doch das dauert.

Schwerlastverkehr auf der B 244 in Wernigerode – wie hier am Westerntor staut sich der Verkehr häufig.

Wernigerode - Schwerlaster gehören in Wernigerode seit langen zum Stadtbild dazu. Sehr zum Verdruss der Anwohner an der Bundesstraße 244, die sich quer durch die Stadt zieht. Sie sind von Lärm und Dreck geplagt. Abhilfe soll eine Ortsumfahrung schaffen. Bis die Planungen allerdings abgeschlossen sind und das Millionenprojekt umgesetzt wird, vergehen noch viele Jahre. Offen ist, ob es am Ende überhaupt realisierbar ist.