Die acht besten Wetter-Webcams im Harz - für Skisportler geeignet

Der Winter im Harz ist unberechenbar. Mal schneit es den ganzen Tag, mal scheint die Sonne auf den in der Nacht gefallenen Neuschnee. Wie also das Wetter vor Ort in dieser Sekunde gerade ist, ist besonders für Skisportler wichtig. Dafür gibt es eine einfache aber brilliante Lösung. Wo Schnee wirklich liegt.

Wie hier am Schlepplift an der Hexenritt-Abfahrt am Wurmberg im Harz ist das Wetter launisch. Abhilfe schaffen Wetter-Cams.

Wernigerode - Wer kennt das nicht? Rodeln mit den Kindern am Wochenende, oder mit den besten Freunden die langersehnte Langlauf- oder Skiabfahrtstour bestreiten. Doch dann kommt einem das Wetter in die Quere. "Zuhause war das Wetter doch noch in Ordnung", heißt es da des Öfteren. Oder "Meine Wetter-App sagt aber was anderes", von Smartphone-Nutzern. Hätten die Sportler nur mal diesen Artikel zuvor gelesen. Denn es gibt einfachen Trick: Wettercams.