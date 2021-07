Ritter, Gaukler und Spielleute auf der Roseburg bei Rieder

Neben Otto I. und seiner Gemahlin Adelheid durfte der Erzbischof Adalbert von Halberstadt an der Tafel des Kaisers sitzen.

Rieder/MZ - Die Roseburg an der Landesstraße 242 zwischen Ballenstedt und Rieder hat in ihrer wechselvollen Geschichte schon so manches erlebt, aber ein Mittelalter-Spektakel hat der erst 1908 fertiggestellte Burgneubau von Bernhard Sehring wohl sicher noch nicht gesehen.

Der neue Burgherr Aaron Grün hat am Wochenende zu einem hohen Fest Ritter, Gaukler und Spielleute auf die Burg geladen. Auswärtige Handwerker und Händler präsentierten sich derweil auf dem Markt, und das Volk strömte zuhauf.

Am offiziellen Gartenträume-Picknicktag beteiligte sich Aaron Grün von der Roseburg mit einer Einladung zum Picknick ganz im Zeichen des Mittelalters. Und damit ist nicht nur das europäische Zeitalter gemeint.

Haiyan Bai aus Thale repräsentierte mit ihrem Gefolge die chinesische Zeitepoche auf der anderen Seite des Globus. Während man auf der großen Wiese bei der Meisterin des Taiji und Trägerin des 5. Duan ganz entspannt an einer traditionellen Teezeremonie teilhaben konnte, wurden nebenan traditionelle chinesische Schwertkämpfe ausgetragen.

Bei Haiyan Bai können die Besucher des Picknicktages auf der Roseburg an einer traditionellen chinesischen Tee-Zeremonie teilhaben. (Foto: Uta Müller)

An der Tafel von Kaiser Otto I. warteten die Mitglieder vom Verein Kaiserfrühling aus Quedlinburg auf Gero den Großen von Gernrode. Der ostsächsische Markgraf wollte dem Kaiser feierlich ein Spanferkel am Spieß überreichen, als ein Raubritter es stehlen wollte.

„Ich möchte die Parkanlage erweitern und weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich machen.“ Aaron Grün, Besitzer der Roseburg bei Rieder

Später wurde an der Kaisertafel - an der neben dem Kaiser und dem Markgrafen auch Bischof Adalbert von Halberstadt Platz nehmen durfte - aufgetischt und das gerettete Spanferkel an die Lagernden verteilt.

Wenn es nach Burgherr Aaron Grün geht, sollen Veranstaltungen dieser Art in Zukunft öfter stattfinden. „Ich möchte die Parkanlage erweitern und weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich machen“, so der ehemalige Veranstalter von Elektro-Festivals. Der Park ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet und durch ein Drehkreuz mit Wechselautomat begehbar.

Die Roseburg bei Rieder beteiligt sich am offiziellen „Gartenträume-Picknicktag“. (Foto: Uta Müller)

Die vom Berliner Architekten Bernhard Sehring als dessen Sommersitz geschaffene Anlage solle „so, wie sie damals gebaut wurde“, wieder erscheinen, sagt Grün. Dafür will er die Burg komplett sanieren und auch Figuren nachgießen lassen, die früher im Park aufgestellt waren, die aber entweder zerstört sind oder fehlen.

Für die Pflege des Parks hat er drei Angestellte. Als nächste große Veranstaltung plant Grün gerade einen großen Weihnachtsmarkt. Mit Mittelalter-Spektakel und Schaugeschäften. „Es soll für jeden etwas dabei sein“, so der Burgherr.