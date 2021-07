Reihenhaus in Ballenstedt wird durch Feuer teilweise zerstört

Feuerwehr im Einsatz in der Allee in Ballenstedt

Ballenstedt/MZ - Teile eines Reihenhauses in der Allee in Ballenstedt sind durch einen Brand am frühen Morgen teilweise zerstört worden. Das Feuer sei ersten Ermittlungen zufolge gegen 4.25 Uhr in einem Anbau des Hauses ausgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die sieben Bewohner des Hauses im Alter von 10 bis 47 Jahren hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Drei Bewohner eines Nachbarhauses seien von der Feuerwehr vorsorglich evakuiert worden.

Der Anbau des Hauses sei nicht mehr zu löschen gewesen, er werde nun kontrolliert abbrennen. Experten der Polizei seien am Brandort beschäftigt, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Der Schaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Die Rauchsäule des Feuers in der Allee in Ballenstedt war so gewaltig, dass sie aus großer Entfernung wie etwa von Harzgerode aus zu sehen war. (mz/wsl)