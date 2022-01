Pyrotechnik beschädigt Autos vom Landratsamt Halberstadt

Halberstadt (vs) - Erneut wurden Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Halberstadt mit Hilfe von Pyrotechnik demoliert. Dies teilte ein Sprecher des Polizeireviers Harz mit.

Demnach stellten Mitarbeiter des Landratsamts in den frühen Montagmorgenstunden die Beschädigung an den beiden Autos fest, die zum Fuhrpark des Amts gehören. Die Fahrzeuge, die zwischen dem 15. und 17. Januar beschädigt wurden, seien jedoch kaum für Außenstehende in ihrer Funktion als Dienstfahrzeuge identifizierbar gewesen, so Polizeisprecher Uwe Becker. Lediglich am Nummernschild hätte eine Verbindung hergeleitet werden können.

Betroffen seien diesmal ein VW Transporter und ein VW Tiguan. Unter den Scheibenwischern der Autos seien Sprengsätze angebracht und zur Explosion gebracht worden. Daraufhin seien die Frontscheiben in Mitleidenschaft gezogen worden.

Bereits am 15. Januar war ein auf demselben Parkplatz abgestellter Audi auf dieselbe Art und Weise beschädigt worden. Außerdem wurde das Fahrzeug mit der Zahlenfolge "1312" besprüht, die aus dem linksradikalen Spektrum bekannt ist und sich gegen Polizeibeamte richtet.