Polizei sucht einen Verdächtigen nach EC-Kartendiebstahl in Thale

Thale/MZ - Am 12. März 2021 entwendete ein bislang Unbekannter einer 76-jährigen Frau in einem Supermarkt im Musestieg in Thale gegen 10.30 Uhr die Geldbörse, in der sich u. a. eine EC-Karte befand. Mit dieser versuchte er kurz nach dem Diebstahl mehrere einhundert Euro an einem Geldausgabeautomaten der Harzsparkasse in der Karl-Marx-Straße abzuheben, was misslang. Der auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildete Mann steht im dringenden Verdacht, diese Tat begangen zu haben.

Wer kennt den auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildeten Mann und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.