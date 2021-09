Polizei in Halberstadt beendet Fahndung nach Betrüger

Die Polizei im Landkreis Harz hat am Mittwoch mit dem Bild einer Überwachungskamera nach einem Betrüger gefahndet - und diese nach mehreren Hinweisen noch am selben Tag wieder beendet. Der Gesuchte soll mit einer fremden EC-Karte Geld von einem Bankkonto abgehoben haben. Der Kriminelle wurde von der Überwachungskamera der Harzsparkasse am Domplatz in Halberstadt gefilmt.

Wie Polizeisprecher Uwe Becker auf MZ-Nachfrage mitteilte, sei dem Betrug eine Unterschlagung im juristischen Sinn vorausgegangen: Das Opfer habe einen Tag zuvor auf einer Zugfahrt zwischen Halberstadt und Osterweddingen sein Portemonnaie mit der EC-Karte im Zug liegengelassen.

Der auf dem Bild zu sehende Mann wurde nach mehreren Hinweisen inzwischen identifiziert - die Öffentlichkeitsfahndung deshalb beendet. Es handele sich um einen polizeibekannten Mann. Die Polizei bedanke sich für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung, so die Mitteilung am Mittwochnachmittag.