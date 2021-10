Pferd in Ditfurt wird nach gescheiterter Rettung eingeschläfert

Ein Sattel mit Zaumzeug hängt in einem Stall.

Ditfurt/MZ - Ein Pferd ist in der Nacht zu Mittwoch nach einer missglückten Rettungsaktion in Ditfurt eingeschläfert worden. Wie das Veterinäramt des Landkreises Harz mitteilte, war das Tier laut seinem Halter bereits vor Wochen durch einen Holzboden einer Scheune gebrochen und in einen Kellerraum gerutscht.

Die Bergung des Pferds über eine vorhandene, aber steile Treppe sei ohne Unterstützung allein nicht möglich gewesen, hieß es. „Um das Tier aus seinen widrigen Haltungsumständen zu befreien, wurden in Amtshilfe das Technische Hilfswerk Quedlinburg und Halberstadt sowie praktizierende Tierarztkollegen vor Ort zurate gezogen“, teilte das Veterinäramt weiter mit.

In einer mehrstündigen Aktion, die bis in die Nacht hinein dauerte, sei die Scheune für eine Bergung vorbereitet worden. Schließlich sei das Pferd „so schonend wie möglich“ aus dem Kellerraum befreit worden. Gerettet werden konnte es dennoch nicht.

„Leider führten das Zusammenwirken von länger andauernden Haltungsmängeln, dem hohen Alter des Tieres in Verbindung mit der erforderlichen Narkotisierung und dem schlechten Allgemeinzustand zu einem erheblichen Leidenszustand des Pferdes“, so Amtstierarzt Rainer Miethig nach dem Einsatz. „Letztendlich musste das Tier nach der Bergung noch vor Ort in der Nacht erlöst werden.“