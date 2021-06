Nur noch vereinbarte Termine werden gehalten

Vorharz/Halberstadt - Die dezentrale Impfstation in der Verbandsgemeinde Vorharz stellt im August ihre Arbeit ein. Das teilte Verbandsgemeindebürgermeisterin Ute Pesselt (parteilos) mit. Allerdings würden schon jetzt keine Anmeldungen zu Impfterminen mehr entgegengenommen, sondern in den verbleibenden zwei Monaten nur noch bereits vereinbarte Erstimpfungen am Mittwoch, 30. Juni, und Donnerstag, 1. Juli, sowie die dazu geplanten Zweitimpfungen vorgenommen.

Wartezeiten bis Ende des Jahres

Die Entscheidung, den Betrieb des örtlichen Corona-Impfzentrums auslaufen zu lassen, begründet die Verwaltungschefin damit, dass zu wenige Impfanmeldungen vorlägen. „Die Wartezeit zur Komplettierung der notwendigen Anzahl durchzuführender Impfungen würde nach derzeitigen Einschätzungen bis zum Ende des Jahres dauern“, gibt Pesselt zu bedenken. Aus diesem Grund würden keine Impfanmeldungen im dezentralen Corona-Impfzentrum der Verbandsgemeinde Vorharz mehr entgegengenommen. Wer sich impfen lassen wolle, werde gebeten, sich an das zentrale Impfzentrum des Landkreises Harz unter der Telefonnummer 116 117 oder www.impfterminservice.de oder an die Hausärztin oder den Hausarzt zu wenden.

182 Personen erhielten zweite Impfdosis

Dem Gesundheitsamt des Landkreises Harz sind unterdessen zum Montagmittag keine neuen positiven Corona-Testergebnisse aus den Kommunen gemeldet worden. Damit sinkt der Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen weiter und liegt laut Kreissprecher Manuel Slawig aktuell bei 6,1. Die Grundlage der Berechnung bilden die Fallzahlen von Montag bis Sonntag vergangener Woche. Weiterhin sind 8.785 Personen im Harzkreis seit Ausbruch der Pandemie positiv getestet worden, 64 Fälle von Covid-19 gibt es den Angaben zufolge momentan. In Quarantäne befinden sich zurzeit 122 Menschen.

Noch geht das Impfen im Vorharz weiter, und auch im Landkreis steigt die Zahl der mit dem Vakzin vollständig Geschützten: So erhielten laut Manuel Slawig am Samstag 182 Personen ihre Erstimpfung und 1.400 ihre zweite Impfdosis in den Impfzentren des Landkreises Harz. (mz)