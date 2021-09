Niederländischer Biker prallt bei Drei-Annen-Hohne gegen einen Lkw und Findling

Drei-Annen-Hohne/MZ - Am Donnerstag verletzte sich ein Motorradfahrer aus den Niederlanden nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Harz schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 60-jährige Biker mit einem Motorrad „Kawasaki“ die Landesstraße 100 in Drei-Annen-Hohne in Richtung Schierke. Gegen 15.40 Uhr kam er kurz hinter dem Ortsausgang von Drei-Annen-Hohne in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Pkw und prallte in weiterer Folge gegen einen Findling. Dabei verletzte sich der Biker schwer. Am Krad, welches abgeschleppt werden musste, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.