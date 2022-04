Neue Fahrzeughalle für Stecklenberger Feuerwehr wächst

Stecklenberg/MZ - Fundament und Bodenplatte sind bereits fertig, nun geht es ans Mauern der Wände: Direkt an das Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr in Stecklenberg wird eine neue Fahrzeughalle angebaut. Am Mittwoch haben Ortswehrleiter Patrick Müller und Thales Bürgermeister Maik Zedschack (CDU) gemeinsam mit dem zweijährigen Tim bei der Grundsteinlegung dafür den ersten Stein gesetzt. In dem 14 Meter langen, 6 Meter breiten und gut 5,50 Meter hohen Neubau wird das Tragkraftspritzenfahrzeug - das ist ein kleines Löschfahrzeug - der Stecklenberger Ortsfeuerwehr seinen Platz bekommen.