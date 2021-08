Musiker spielen in Wegeleben für die Flutopfer

Wegeleben/MZ - Das Schicksal der Betroffenen in den Hochwassergebieten, die Bilder, die um die Welt gegangen sind und das ganze Ausmaß der Katastrophe gezeigt haben, haben auch Beate Fiedler sehr berührt. Die Wegelebenerin spielt Trompete, leitet den Posaunenchor der evangelischen Gemeinde.

Irgendwie helfen wollte sie. Und das wollte auch Erik Deuerling, ein junger Organist. Und so kam das eine zum anderen - und beide lassen am Sonnabend, 21. August, in der Wegelebener Kirche ihre Instrumente erklingen - für den guten Zweck. Ab 17 Uhr geben sie ein Benefizkonzert, für das sie auch noch Verstärkung organisiert haben.

Werke von Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Carl Philipp Emanuel Bach und Wolfgang Amadeus Mozart

Während Deuerling Choralbearbeitungen sowie ein Werk von Dietrich Buxtehude spielt, wird der vor ein paar Jahren in den Ruhestand verabschiedete Kirchenmusikdirektor Gottfried Biller an der Orgel die Trompeterin Fiedler begleiten. Sie spielen Werke von Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Carl Philipp Emanuel Bach und Wolfgang Amadeus Mozart. Doch nicht nur Musik wird zu hören sein: Auch auf ganz konkrete Fallbeispiele wollen die Initiatoren aufmerksam machen. Und so liest die Pastorin Ursula Meckel, ihres Zeichens Springerin im Kirchenkreis Halberstadt, von Fiedler ausgewählte Texte, in denen Betroffene zu Wort kommen.

„Es ist so was von fürchterlich, was dort passiert ist“, sagt sie und lobt das ehrenamtliche Engagement der beiden impulsgebenden Musiker. „Ich finde das super, dass sie das machen.“ Jetzt hat die Pastorin nur noch einen Wunsch: „Ich fände schön, wenn am Sonnabend viele Leute in die Kirche kämen.“ Dazu hat sie am Sonntag auch schon Werbung in ihren Gottesdiensten gemacht und den Termin ins Internet gestellt. Noch schöner wäre es natürlich, wenn reichlich Spenden zusammenkämen. Das Geld, so Meckel, werde über die Diakonie-Katastrophenhilfe in die betroffenen Regionen weitergeleitet.