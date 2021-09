Münchener Freiheit gibt ein Konzert in Ballenstedt

Ballenstedt/MZ - Die Münchener Freiheit löst mit ihren zeitlosen Songs bis heute eine besondere Anziehungskraft aus. Die Gruppe will das Publikum auch im Rahmen des Schlosstheater Open Air 2021 am Freitag, 24. September, ab 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr), in Ballenstedt begeistern.

Es ist die Premiere eines Konzertes auf dem umgestalteten Schlossplatz, nachdem es schon für das vergangene Jahr im Bergtheater Thale geplant war, wegen Corona aber mehrfach verschoben wurde.

Ihre beste Zeit erlebte die Münchener Freiheit Mitte der 1980er bis in 1990er Jahre

Die Musik der Münchener Freiheit - 1980 gestartet und von 1984 an in gleicher Besetzung bis 2011 - haben Gründer und Sänger Stefan Zauner, 1952 in Göttingen geboren, Mitgründer, Gitarrist und Komponist Aron Strobel (Jg. 1958), Michael Kunzi (Jg. 1958, ab 1983) als Bassist und Songwriter sowie Schlagzeuger Rennie Hatzke (1955 in Edmonton/Kanada geboren, ab 1981) und Keyboarder Alexander Grünwald (Jg. 1954, ab 1984) über Jahrzehnte geprägt.

Ihre beste Zeit erlebte die Band von Mitte der 1980er bis hinein in die 1990er Jahre, wie die Deutschlandtournee 1985 mit über 80 Konzerten und der Single „Ohne Dich“ zeigen, die wochenlang einen Spitzenplatz in den Charts von Deutschland, Österreich und der Schweiz belegt. Die Platte erlangt wie später weitere drei Gold-Status.

Die Münchener Freiheit wird mit „Traumziel“ - darauf „Herz aus Glas“ und „Es gibt kein nächstes Mal“ – sowie dem ersten englischsprachigen Album auch international bekannt. Singles daraus erreichen auf Anhieb Spitzenpositionen in Norwegen, Griechenland, Schweden, Finnland, Frankreich, Spanien und Holland.

„So lang man Träume noch leben kann“ erreicht Platz 2 der deutschen Charts

Das mit dem London Symphony Orchestra und den Jackson Singers aufgenommene „So lang man Träume noch leben kann“ erreicht Platz zwei der deutschen Charts, mit der englischen Version „Keeping The Dream Alive“ landen die Münchener sogar einen Top-Ten-Hit in Großbritannien.

ARD und ZDF zeichnen die Münchener Freiheit bis 1992 gleich viermal mit der „Goldenen Stimmgabel“ als beste Band aus, auch eine „Goldene Europa“ gibt es, den ältesten deutschen Fernsehpreis vom Saarländischen Rundfunk.

Als die Galionsfigur Stefan Zauner im Herbst 2011 aus der Band aussteigt, um eigene Projekte zu verwirklichen, dauert die Suche nach einem geeigneten Sänger fast ein halbes Jahr. 2012 fällt die Wahl auf Jörg-Tim Wilhelm (Jg. 1977), kurz Tim, ein Vollblutmusiker und studierter Schauspieler, der nun an der Rampe steht.

In Ballenstedt werden neue Songs wie „Schwerelos“ und „Immer wieder“ gesungen

Losgelöst von Modeerscheinungen, Zeitgeist und Trends - anfangs von der „Neuen Deutschen Welle“ inspiriert, später mehr rockig-poppiger, inzwischen eher dem Schlager zugeordneten Songs - ist die Gruppe schwer in ein musikalisches Genre einzuordnen – passend zum selbstgewählten Namen der „Freiheit“.

Bei ihren Konzerten fehlen Kult-Klassiker wie „Herz aus Glas“, „Liebe auf den ersten Blick“, „Tausendmal Du“ oder „Ohne Dich“ nicht, in Ballenstedt zu hören sind aber auch neue Songs, wie „Schwerelos“, „Ich brenne für Dich“ und „Immer wieder“.

Tickets gibt es im MZ-Servicepunkt, auf www.tim-ticket.de, über die Tim-Ticket-Hotline (0345/5 65 56 00) oder bei der Tourist-Information Ballenstedt (039483/2 63). Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Für den Besuch gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet), ein mobiles Zentrum steht vor Ort für Tests bereit.