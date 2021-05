Mehr Sicherheit für Wanderer in 314 Meter Höhe

Treseburg - „Es ist wirklich so“, sagt Frank Hirschelmann und lässt den Blick ins Tal schweifen, „wir leben, wo andere Urlaub machen.“ Der amtierende Bürgermeister von Thale ist zum ersten Mal auf dem Wilhelmsblick, Treseburgs wohl schönstem, von zwei Seiten von der Bode umflossenen Aussichtspunkt. Bisher, gibt er zu, sei er immer nur mit dem Fahrrad daran vorbeigefahren.

Doch nicht nur für Hirschelmann, auch für die anderen rund 20 Gäste ist der Aufstieg vom Fußgängertunnel zur Landesstraße 93 bis zum Wilhelmsblick mit Stempelstelle und Hochzeitsbank eine Premiere: Sie tun am Dienstagvormittag die ersten Schritte über die frisch eingesetzten Metallstufen, die diesen Wegabschnitt nach einer mehr als eineinhalbjährigen Sperrung wieder risikoarm begehbar machen.

Lange, berichten Ortsbürgermeister Mike Neubarth (WG für Treseburg) und Thales Bauhofleiter Nils Tölle, hätten die Treseburger darum gekämpft, dass an der Stelle etwas passiere, die ausgespülten und verwitterten Holzstufen ausgetauscht würden. Dass das nun gelungen sei, sei, betont Neubarth, einem Netzwerk aus Projektpartnern zu verdanken:

Gemeinsam durchtrennen Hans Christian Schattenberg (vorne v.l.), Treseburgs Wegewart Anakin Neubarth, Mike Neubarth und Thales gewählter Bürgermeister Maik Zedschack das symbolische Band vor der neuen Treppe zum Wilhelmsblick. Foto: Benjamin Richter

Mitgewirkt und das Vorhaben gefördert hätten unter anderem die Arbeitsförderungsgesellschaft aus Blankenburg, der Landkreis Harz, die Firmen Machemehl aus Gernrode und Leuthäußer Bauleitung aus Leipzig sowie die Stadt Thale und die Ortschaft Treseburg. Der Harzklub in Person seines stellvertretenden Präsidenten Klaus Dumeier habe die Bank gestiftet, die sich nun zwischen den neuen Stufen und dem Tunnel befindet.

Im August 2019 hatte der Landesforstbetrieb mit einer Holzwand den Aufstieg aus Richtung des Tunnels verstellt, seitdem war der 314 Meter hoch gelegene Wilhelmsblick nur noch über den Kammweg aus Richtung der Ortsmitte zu erreichen.

„Wir hatten einfach Angst, dass da jemand abstürzt“, rechtfertigt Forstbetriebsleiter Hans Christian Schattenberg die Maßnahme, die im Dorf auf gemischte Gefühle stieß und auch den einen oder anderen sarkastischen Schriftzug auf der Absperrung zur Folge gehabt habe. Die Verkehrssicherung habe jedoch Vorrang, gerade an Pfaden, neben denen der schroffe Felshang rund 50 Meter steil abfalle.

„Es ist ein System aus dem hochalpinen Bereich.“ Ortsbürgermeister Mike Neubarth über Stufen und Geländer

Nachdem die erste Kostenschätzung bei 65.000 Euro gelegen habe, sei man am Ende mit um die 20.000 Euro weggekommen, beziffert Mike Neubarth, der sich im Internet nach Anbietern von Stufensystemen und Handläufen für Wanderwege umgesehen habe. Fündig sei er bei der Firma Alpineisen aus Österreich geworden.

„Es ist ein System aus dem hochalpinen Bereich“, räumt der Ortschef Zweifel aus, dass die Tritthilfen sich für das Einsatzterrain eignen. Auf eine unkomplizierte Kontaktaufnahme sei vor Kurzem die Montage der Stufen und des Geländers – über ein solches verfügte der Hangweg zuvor nicht – gefolgt.

„Das war richtig sportlich“, bilanziert Neubarth, „die haben hier zu dritt gearbeitet und waren nach drei Tagen fertig.“ 65 Stufen aus witterungsbeständigem, verzinktem Stahl haben so binnen kürzester Zeit ihren Bestimmungsort hoch über der rauschenden Bode gefunden.

Damit ist der bauliche Teil der Wegerneuerung abgeschlossen – auf den nach Neubarths Vorstellung nun die Suche nach Paten für die einzelnen Stufen folgen soll. Diese könnten durchnummeriert, die Namen der Paten auf einem Schild „verewigt“ werden. Die Höhe des zu entrichtenden Beitrags kann bei Neubarth erfragt werden, dem erst die Gründung eines Fördervereins vorschwebte – was bei den derzeit eingeschränkten Versammlungsmöglichkeiten jedoch schwierig geworden wäre.

Nun werden Paten für die 65 Stufen zur Aussichtsplattform überm Tal gesucht. Foto: Benjamin Richter

Einige der Besucher, unter ihnen Helfer, Forst- und Verwaltungsmitarbeiter, nutzen die Gelegenheit, um den Stempel Nummer 66 der Harzer Wandernadel auf ein Stück Papier - oder unorthodox auf eine FFP2-Maske zu drücken.

Auf Stempeljagd konnten Wanderfreunde am Wilhelmsblick natürlich auch während der Sperrung gehen, und für alle, die sich aus Richtung des Tunnels näherten, hatte der in Blankenburg ansässige Verein sogar einen zweiten Stempelkasten an der Holztrennwand angebracht.

Ortsvorsteher Neubarth bereitet unterdessen schon die nächste Ausbesserung vor: An der wenige Minuten Fußmarsch entfernten Aussichtsplattform Dobblers Höhe werde die Firma Trittsicher weitere 22 Stufen gleicher Machart anbringen. „Es geht weiter“, sagt Neubarth, „man sollte nur nicht so viel reden - und mehr machen.“ (mz)