Markus Lessmann (FDP): Respekt vor der Herausforderung

Als Markus Leßmann vor vier Jahren mit seinen Mitstudenten in die Kneipe ging, ahnte er nicht, dass dieser Abend für ihn richtungsweisend werden würde. „Ich habe mich über irgendwas aufgeregt“, erinnert sich der 23-Jährige. „Ich spreche Dinge, die mir nicht passen, sehr direkt an“, schiebt er erklärend hinterher. Nicht nur sagen, sondern machen, befand ein Kommilitone und legte ihm verschiedene Parteiprogramme vor. Leßmann trat in die FDP ein. Sein „Handwerkszeug“ lernte er in Sachsen, wo er im Landesvorstand der Jungliberalen Aktion mitwirkte, zuletzt stellvertretender Vorsitzender war. Das Maschinenbaustudium hatte ihn nach Dresden geführt. Heute lebt Leßmann wieder im Harz – in Darlingerode auf dem Hof seiner Eltern. Einen Job hat er in Stapelburg gefunden; dort leitet er einen Betrieb. Seit März führt er den Kreisverband der FDP im Harz. Und das nächste Ziel ist der Landtag.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<