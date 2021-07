Männer aus Halberstadt und Wernigerode überschreiten ihre Grenzen

Rentner in Halberstadt fährt mit 2,2 Promille Auto, ein 35-Jähriger aus Wernigerode fährt Schlangenlinien auf der Autobahn 36.

Halberstadt/Wernigerode/MZ - „Starke Gleichgewichts- und Konzentrationsstörungen“ und dazu „kaum noch Reaktionsvermögen“ – so werden die Ausfallerscheinungen eines Erwachsenen mit rund 2 Promille Alkohol im Blut auf der Webseite kenn-dein-limit.de beschrieben. Ein Mann aus Halberstadt hat diese Risiken am Donnerstag kurz nach 12 Uhr mittags im unfreiwilligen Selbstversuch bestätigt: Der 65-Jährige wollte seinen Golf in einer Parklücke im Breiten Weg einparken, wobei er den Wagen einer 22-Jährigen aus Halberstadt berührte.

„Als der Unfallverursacher ausstieg, bemerkten Zeugen seinen schwankenden Gang“, teilte Polizeisprecherin Nadine Sünnemann mit. Bei der Unfallaufnahme bestätigte sich der Verdacht: Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille. Gegen den Rentner wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Ähnlich betrunken war ein 35-Jähriger, der am Donnerstag gegen 21.30 Uhr mit dem Auto auf der Autobahn 36 nach Wernigerode unterwegs war. Zeugen wählten den Notruf, weil er Schlangenlinien fuhr und dabei mit seinem Auto eine Leitplanke berührte.

Die Besatzung eines Streifenwagens erwischte den Fahrer wenig später an seiner Wohnung in Wernigerode, der Atemalkoholtest ergab 2,27 Promille. Gegen den 35-Jährigen wird wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem werde geprüft, ob der Mann weitere Anlagen der Autobahn beschädigt hat.