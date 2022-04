Mann bedroht Feuerwehrmänner in Blankenburg mit Axt

Blankenburg/dpa - Ein 56-jähriger Mann hat in Blankenburg (Landkreis Harz) Feuerwehrmänner mit einer Axt gedroht. Die Einsatzkräfte seien am Ostermontag alarmiert worden, weil das Feuer in einer Feuertonne eine auffallend hohe Feuersäule erreicht hatte, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Als sie zu dem Feuer kamen, drohte der Mann seine Axt gegen sie einzusetzen, sollten sie das Feuer löschen. Die Feuerwehrmänner zogen sich daraufhin zurück bis schließlich die Polizei eintraf. Sie löschten danach das Feuer.

Gegen den 56-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen eingeleitet.