Maik Berger will Bürgermeister werden - oder Abgeordneter im Bundestag

Kommunalpolitiker aus Aderstedt im Huy stellt sich am 26. September doppelt zur Wahl. Manchen Genossen gefällt das gar nicht.

Aderstedt/Halberstadt/MZ - Das Auffälligste an Maik Berger ist neben seiner ausgesuchten Höflichkeit sicher seine außerordentliche Flexibilität. Schaut man sich an, was er vorhat, könnte man meinen, er ist ein Mann, der alles kann.