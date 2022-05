Luchsgehege bis Hängebrücke: Diese fünf Aussichtspunkte im Harz bieten erstaunliche Ausblicke

Landkreis Harz/Wernigerode (us) - Der Harz ist für seine ausgedehnten Wanderwege und seine romantischen Städte bekannt. Auch in diesem Herbst ist der Urlaub in dem deutschen Mittelgebirge wieder sehr beliebt. Wir haben fünf Aussichtspunkte zusammengestellt, die auch in der dunkleren Jahreszeit nichts von ihrem Reiz verlieren.