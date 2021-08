Linienbus steht in Langenstein plötzlich in Flammen

Zum Glück hatte der Busfahrer, der sich schnell in Sicherheit bringen konnte, keine Fahrgäste an Bord.

Der in Flammen stehende Linienbus

Langenstein/MZ - Freitagmorgen gegen 6.05 Uhr: Ein Linienbus in der Bahnhofstraße im Bereich des Hecks ist in Brand geraten. Zum Zeitpunkt des Brandes haben sich keine Fahrgäste im Bus befunden. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist eine geplatzte Dieselleitung ursächlich für den Brand. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 200.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Bahnhofstraße.