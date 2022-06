Leiter der Stadtinformation sauer auf „Vollpfosten“

Die Stadt Harzgerode strebt die Zertifizierung ihres Erlebnisweges an. Der wird gut angenommen, ist aber mutwilligen Beschädigungen ausgesetzt.

Kurbeln und lauschen: Die Informationen sind in mehreren Sprachen verfügbar. Auch für Kinder gibt es eine Version.

Harzgerode - „Es war zu befürchten“, sagt Uwe Schmidt, der Leiter der Stadtinformation Harzgerode, „das ist doch immer so, wenn es was Neues gibt.“ Der Spielplatz am Schloss, Ausgangspunkt des neuen, interaktiven Erlebnisweges, war noch im Bau, da machte sich schon irgendwer mit einer Säge daran zu schaffen.