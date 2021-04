Landwirtschaft und Inklusion: Kinder erobern den neuen Spielplatz

Neugierige Blicke mustern die hölzernen Bauten im östlichen Bereich des Marienhofs in Neinstedt. Schnell ist klar: Hier steht eine Mühle, dort eine Futterküche, ein Stückchen weiter ein Bioladen und noch ein paar Geschäfte mehr.



Während sich aus der Besuchergruppe einige an die „Arbeit“ machen, Verkaufsgespräche führen und den Laden schmeißen, stürzen sich andere lieber die Rutsche hinunter, die aus der Dachkammer der Mühle herausführt.



Die drei- bis sechsjährigen Gäste sind Kinder der Tagesstätte „Schwalbennest“ aus Neinstedt und die ersten, die den neuen Natur-Erlebnisspielplatz „Engelsmühle“ neben dem Bauernhof der Evangelischen Stiftung Neinstedt ausprobieren durften. Die Spielwelt wurde am Freitag nach knapp zwei Jahren Bauzeit feierlich eröffnet.

Stiftung investierte 440.000 Euro, 350.000 Euro aus Zuschüssen

Insgesamt hat die Stiftung hier 440.000 Euro investiert, wie Stiftungsreferent Andreas Damm beziffert. Davon, setzt Günter Kurczyk, Bereichsleiter im Marienhof, auseinander, seien 350.000 Euro als Fördergeld von verschiedenen Gebern, darunter die Stiftung Wohnhilfe und die Lotterie „GlücksSpirale“, geflossen.



Auch regionale Firmen hätten sich finanziell an dem Projekt beteiligt, den Rest der Kosten habe die Stiftung aus Spenden von Freunden und Förderern, dem Freundeskreis der Stiftung sowie Eigenmitteln gedeckt. Der erste Bauabschnitt war Ende 2019 fertig - im April hätte dieser Bereich eigentlich bereits für Besucher freigegeben werden sollen.



Doch dann kam Corona. „Da haben wir lieber abgewartet“, sagt Andreas Damm. Dass der vor zwei Wochen bekannt gegebene Eröffnungstermin auf einen Tag fiel, an dem die Infektionszahlen bundesweit einen neuen Rekordwert erreichten - eine unglückliche Fügung.

Zu den strengen Hygieneauflagen gehörte daher eine Maskenpflicht für alle mit Ausnahme der Kita-Kinder. Sie gehören alle der Gruppe „Füchse“ an. Beim Entdecken des Spielplatzes waren sie nicht ganz auf sich gestellt: Erlebnisgestalter Hamdi Abdelmoula, der auch sonst Besuchern den Weg zu den diversen Bereichen des Marienhofs weist, erklärte ihnen die Spielgeräte und gab bei Bedarf Hilfestellung.

Der eine oder die andere der jungen Gäste erkundete die Spielwelt aber gern auf eigene Faust, wie Frieda-Sophie: „Es ist so schön hier, und die Rutsche ist so groß“, freute sie sich und stürmte wieder los.

„Ein naturnaher Raum für Kinder, der Risikobereitschaft und Abenteuer verbindet“

Der Spielplatz solle die Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen, erläutert Hans Jaekel, pädagogisch-diakonischer Vorstand der Stiftung. „Wir bieten einen naturnahen Raum für Kinder, der Risikobereitschaft und Abenteuer mit Bewegung und Sprachentwicklung verbindet.“



Bei der Konzeption sei den Machern wichtig gewesen, dass in der Spielwelt das Thema Landwirtschaft eine Rolle spiele, hebt Günter Kurczyk hervor. Dies sei gelungen: „Der Spielplatz steht in einer Verknüpfung zum Bauernhof“, fast wie auf dem echten Marienhof könnten die Kinder sich etwa als Bäcker oder Pferdearzt versuchen.



Als Bestandteil des Marienhof-Konzepts wirke der Spielplatz als Eingangstor des inklusiven Dorfs Neinstedt, ergänzt Damm. Die Spielwelt können neben Nutzern der Stiftungsangebote auch alle Gäste des Marienhofs zu dessen Öffnungszeiten nutzen, ein Einkauf im Hofladen ist dafür keine Voraussetzung.

„Initiativen, die generationsübergreifend Menschen mit und ohne Einschränkungen für gemeinsame Aktivitäten zusammenbringen, sind für ein gegenseitiges Verständnis unverzichtbar“, sagte Marko Ehlebe, Interims-Geschäftsführer von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt, die das Projekt ebenfalls bezuschusst hatte.



Die Idee zum Erlebnisspielplatz hatten vor gut zwei Jahren Mitarbeiter der Stiftung, an der Umsetzung waren mehrere Betriebe aus der Region beteiligt. Passend zur Teufelsmauersage, merkt Kurczyk an, habe sich das Marienhof-Team für die Spielwelt am Fuß der Felsformation zudem eine „Engelsmühlensage“ ausgedacht. (mz)

Auch ein Ententeich ist Bestandteil der neu eröffneten Spielwelt am Marienhof in Neinstedt.