Kaufen Esoteriker im Harz zwei Hotels?

Der Besitzer bestätigt, dass hinduistische Gruppe an Erwerb des Harz-Resorts „Waldesruh“ interessiert ist. Stadt und Landrat pochen auf touristische Nutzung.

Allrode/MZ - Zieht eine spirituelle Gruppierung in zwei Hotelgebäude in Allrode ein? Es gebe Bedenken im Dorf, erklärt Ortsbürgermeister Wolfgang Kurch (parteilos), der bestätigt, dass sich der Ortschaftsrat im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Sitzung mit dieser Grundstücksangelegenheit befasst habe. Dem Besitzer der Hotels „Hubertushöhe“ und „Waldesruh“, der die Objekte nach eigenen Informationen schon seit Jahren aus Altersgründen verkaufen will, habe das Gremium angeboten, ihn zu unterstützen, sofern er nach Interessenten für die Fortführung der touristischen Nutzung Ausschau halten wolle.