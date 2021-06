Jubiläumsbaby Anno kommt aus Timmenrode

Timmenrode - Als Anno im Harzklinikum „Dorothea Christiane Erxleben“ in Wernigerode zur Welt kam, hatten nicht nur seine Eltern Isabelle Schäfer und Holger Fisch aus Timmenrode allen Grund zur Freude. Auch die Mitarbeiter des Klinikums konnten jubeln.

Der Junge, der bereits am 4. Juni um 19.29 Uhr mit einer Größe von 56 Zentimetern und einem Gewicht 4.025 Gramm das Licht der Welt erblickt hat, ist ein Jubiläumsbaby. Seine Geburt war die 500. im kommunalen Krankenhaus in diesem Jahr.

Über „Arno“ und „Enno“ kamen die Eltern zu „Anno“, abgeleitet von „Arnold“

Bis zum 4. Juni, dem Datum der Jubiläumsgeburt, sind laut Kliniksprecher Tom Koch im Harzklinikum insgesamt 510 Kinder geboren worden, 223 in Quedlinburg und 287 in Wernigerode, darunter waren acht Zwillingsgeburten. Im Kreißsaal hatten bislang stets „die Männer die Nase vorn“: In Quedlinburg kamen 91 Mädchen und 132 Jungen zur Welt, in Wernigerode wurden 127 Mädchen und 160 Jungen geboren – darunter Anno.

Anno ist kein Einzelkind. Er hat zwei Brüder - sie sind 17 und 11 Jahre alt. Seine Mutter, 37 Jahre alt und Mitarbeiterin in der Blankenburger Rehaklinik „Teufelsbad“, und Vater Holger Fisch, 43 und selbstständiger Teichwirt, erklären, wie es zu dem nicht so gebräuchlichen Vornamen Anno für ihren Sohn kam: Über Arno und Enno seien sie zu Anno gekommen, abgeleitet von Arnold. Über Geburt und Aufenthalt im Harzklinikum äußern sie sich lobend: „Wir haben uns sehr gut umsorgt gefühlt.“ (mz)