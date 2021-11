Insassin nach Bremsmanöver bei Wendefurth schwer verletzt

Hasselfelde/MZ - Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B 81 bei Wendefurth zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand war ein Mercedes Sprinter gegen 12.37 Uhr auf der B 81 in Richtung Blankenburg unterwegs, als ein vorausfahrender BMW bei Wendefurth in einer Rechtskurve verbotswidrig nach links in die Straße ‘‘Am Stausee‘‘ abbog. Dabei überfuhr der oder die unbekannte BMW-Fahrer/in die durchgezogene Mittellinie. Der 56-jährige Fahrer des Mercedes Sprinter bremste stark, wodurch eine sich im Fahrzeug befindliche 81-Jährige aus Halberstadt, welche nicht angeschnallt war, von der hinteren Rücksitzbank nach vorn gegen den Beifahrersitz geschleudert wurde und sich dabei schwer verletzte. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der 56-jährige Fahrer aus Halberstadt, sowie die restlichen Fahrzeuginsassen waren angeschnallt und blieben unverletzt. Der Pkw BMW setzte derweil ungehindert seine Fahrt fort.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es auf der B 81 in Fahrtrichtung Blankenburg ab Wendefurth zur Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei bittet den/die Fahrzeugführer/in des silbernen PKW BMW mit den Kennzeichenfragmenten ZI-… sowie weitere Unfallzeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter 03904/ 72-0 beim Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg zu melden.