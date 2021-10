In Neinstedt ist man auf den Spuren der Diakonie

Neinstedt/MZ - Die Evangelische Stiftung Neinstedt hat jetzt Besuch aus den USA empfangen: 15 Geschwister der Lutheran Diaconal Assiation, einer großen Gemeinschaft mit Sitz in Valparaíso, Indiana, waren auf den Spuren der Diakonie in Deutschland und verweilten dabei auch einen Tag in Neinstedt. Natalie Gaitzsch, die Älteste der Diakonischen Gemeinschaft Lindenhof, führte die Gruppe durch die Stiftung.

Die Gäste hospitierten anschließend in der Werkstatt für behinderte Menschen und der Tagesförderung. Die Diakonische Gemeinschaft der Brüder und Schwestern des Lindenhofs besteht seit der Gründung der Evangelischen Stiftung Neinstedt im Jahr 1850 - Gemeinschaft werde aber nicht nur dort gelebt, weit über die Grenzen der Stiftung hinaus seien die Mitglieder dieser Glaubens-, Lebens- und Dienstgemeinschaft aktiv, erklärt Stiftungssprecher Andreas Damm. So gebe es Neinstedter Brüder und Schwestern in verschiedenen Ländern wie Tansania, Österreich und Rumänien, die dort ihre Arbeit verrichteten.

Die evangelischen Gemeinschaften sind international über eine gemeinsame Plattform verbunden. So findet im vierjährigen Turnus eine Diakonia-Worldconference statt. Seit dem Jahr 2019 besteht ein enger Kontakt mit der Lutheran Diaconal Assiation in Amerika. Zum Abschluss des Besuches gab es noch einen gemeinsamen Austausch zwischen den Mitarbeitern der Evangelischen Stiftung Neinstedt und Mitgliedern der Diakonischen Gemeinschaften mit Essen und Gesang auf dem Marienhof.