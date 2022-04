22.2.22: Deshalb heiraten im Harz ungewöhnlich viele Paare an einem Dienstag

In diesem Jahr bieten sich mehrere einprägsame Daten für eine Trauung an. Der König der Hochzeitstermine ist ganz klar der 22. Februar.

Quedlinburg/Thale/Harzgerode/ Ballenstedt/MZ - Egal, ob pompös, romantisch oder klassisch - eines soll die Hochzeit auf jeden Fall werden: Unvergesslich. Dass man zumindest das Datum des hoffentlich schönsten Tages im Leben nicht vergisst, dazu kann schon die Terminwahl entscheidend beitragen. In diesem Jahr bieten sich dafür gleich mehrere Daten an: etwa der 2.2.22 oder der 20.2.2022. König der Schnapszahl-Hochzeitstermine ist aber ganz klar der 22.2.22. Und in der Tat: Es gibt ein deutliches Interesse, sich an diesem Tag trauen zu lassen. Obwohl es ein Dienstag im Februar ist.