Harzstein des in Witzenhausen getöteten Mädchens im Raum Hamburg gefunden

Der Harzstein des achtjähriges Mädchens, welches am Freitag (29. Oktober) gestorben ist, nachdem ein 30-Jähriger im hessischen Witzenhausen in eine Grundschulgruppe gefahren ist, ist gefunden. Eine Familie aus dem Raum Hamburg hat sich gemeldet.

Diesen Stein hatte das achtjährige Mädchen aus Nordhessen in Bad Lauterberg an der Stempelstelle 115 niedergelegt. Am Freitag (29. Oktober) war sie gestorben. Die Eltern haben daraufhin nach dem Stein gesucht und ihn nun gefunden.

Witzenhausen/ Bad Lauterberg (tt) - Sie sei noch ganz durcheinander, berichtet Nicole Laube aus Nordhessen am Telefon mit der Volksstimme. "Heute Mittag kam der Anruf, dass der Stein wieder da ist", so die 38-Jährige.

Viele Medien hatten am Dienstag (2. November) und Mittwoch (3. November) das Foto des Steins gepostet, welches das achtjährige Mädchen, dass am Freitag (29. Oktober) im hessischen Witzenhausen ums Leben gekommen ist, bemalt und im Harz in Bad Lauterberg an der Wanderstelle 115 hinterlassen hatte.

Am Mittag kam der erlösende Anruf

Mittwochmittag (3. November) kam der erlösende Anruf. Eine Familie aus der Nähe von Hamburg hatte sich bei einem hessischen Radiosender gemeldet, berichtet Nicole Laube. Auch diese Familie sei im August, wie die Familie des verstorbenen Mädchens, im Harz wandern gewesen. Der Sohn der Familie habe den Stein auf dem Picknicktisch am Bismarckturm entdeckt und ihn mitgenommen. Er habe ihn selbst so schön gefunden und ihn auch nicht, wie es bei Harzsteinen oft gemacht wird, an einer anderen Wanderstelle hingelegt, so Nicole Laube.

Bei der Aktion "Harzsteine" geht es darum, bemalte Steine bei Wanderungen an einen schönen Ort zu hinterlegen. Wer den Stein findet, kann sich daran erfreuen, ein Foto machen und dieses bei Facebook in der Gruppe Harzsteine hochladen. Oder ihn auch wieder an einen neuen Ort legen.

Familie aus dem Raum Hamburg hat Foto als Beweis geschickt

"Die Familie aus dem Raum Hamburg hat dann ein Foto vom Stein an den Radiosender geschickt und dieser hat es an mich weitergeleitet", berichtet Nicole Laube. Ihr Mann sei nun auf dem Weg in Richtung Hamburg, um den Stein abzuholen. Am Samstag (6. November) sei die Beerdigung des achtjährigen Mädchens und dann solle der Stein auf seine letzte Reise gehen, sagt Nicole Laube.

Bei dem tragischen Ereignis am Freitag (29. Oktober) sind zwei weitere Kinder schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Mordes, denn es bestehe der Verdacht, dass der Fahrer den Wagen vorsätzlich in die Gruppe gelenkt habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.