Harsleben wird am Wochenende zur Festmeile im Harz

Das Tanzenssemble von der TSG GutsMuths Quedlinburg wird am Sonnabend beim Harzfest in Harsleben auf der Festbühne auf dem Schützenplatz Showtanz und klassischen Tanz unter der Leitung von Corinna Erig darbieten.

Harsleben/MZ - Fast 100 Tage Vorbereitungszeit liegen hinter der Gemeinde Harsleben. Die letzten Arbeiten zu Hygiene- und Sicherheitskonzepten laufen auf Hochtouren. Aber am kommenden Wochenende steigt es dann endlich: das erste Harzfest.

Vom 3. bis 5. September feiert der Landkreis seine Besonderheiten und seine Vielfalt. Nach einem Bewerbungs- und Auswahlverfahren hatte die Gemeinde Harsleben den Zuschlag als erster Austragungsort erhalten.

Ein Starkes Gemeinschaftsgefühl hat sich wieder entwickelt

So langsam steigt die Spannung im Organisationsteam um Harslebens Bürgermeisterin Christel Bischoff (Wählergemeinschaft Bürger für Harsleben). Alle fiebern dem großen Fest entgegen, das sie gemeinsam auf die Beine gestellt haben. „In der Vorbereitungszeit hat sich bereits ein starkes Gemeinschaftsgefühl ergeben“, sagt Bischoff.

Darin, so Landrat Thomas Balcerowski (CDU), bestehe auch der tiefere Sinn des Harzfestes: Es soll das Gemeinschaftsgefühl der Kommunen zu stärken. Dem Landrat ist wichtig, dass die Gemeinde das Erfolgserlebnis des Zusammenarbeitens mit in den Alltag nehme, wie er sagt.

Start mit Bürgerfest mit Herz

Schon am Freitag, 3. September, startet das „Bürgerfest mit Herz“, wie die offizielle Leitidee lautet. Zur Begrüßung auf der Festbühne auf dem Schützenplatz ab 15 Uhr wird es, nach einem Auftritt des Kita-Chores der „Knirpsenkiste“ und des Chors des Nordharzer Städtebundtheaters, Reden der Offiziellen geben. Bürgermeisterin Christel Bischoff und Landrat Thomas Balcerowski werden die Gäste willkommen heißen.

Im Anschluss wird es um 17 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst geben. Wem mehr nach musikalischer Unterhaltung ist, der ist um 17 Uhr bei Sax & Trumpet auf der Bühne vor dem Rathaus genau richtig. Hier können sich die Besucher auf Gesang und Unterhaltungsmusik freuen. Um 20 Uhr können die Gäste zur Musik der Harzer Band „Get Rock“ auf der Festbühne am Schützenplatz tanzen. Wer es lieber klassisch mag, kann am Freitag um 20 Uhr einen Auftritt des Dardesheimer Stadtorchesters am Nordharzer Kulturradweg genießen.

Mittelaltermeile und Job- und Wirtschaftsmeile

Auf einer „Typisch Harz“-Meile, einer Mittelaltermeile und einer Job- und Wirtschaftsmeile werden sich Firmen, Institutionen, Vereine, Handwerker, Händler und Gastronomen mit ihren Produkten präsentieren. Einen Überblick über das Festgelände bietet das nostalgische Riesenrad mit Blick auf Harsleben.

Am Sonnabend startet das Programm um 10 Uhr mit Blasmusik der Fallstein-Musikanten auf der Bühne am Schützenplatz und ebenfalls um 10 Uhr, dann auf der Bühne am Rathaus, mit einer Performance der Halberstädter Stadtbläser. Das Tanzensemble Quedlinburg von der TSG GutsMuths bietet auf der Festbühne am Schützenplatz Kindertanz, Showtanz und klassischen Tanz für das Publikum. Eine sportliche Einlage wird um 15.30 Uhr am Nordharzer Kulturradweg mit einer Einradshow geboten.

Besonders wird es um 16 Uhr am Samstag auf der Festbühne am Schützenplatz - dort wird es eine Mitmachaktion der Musikakademie Sachsen-Anhalt geben. Um 17 Uhr folgt eine Fakirshow aus Halberstadt und um 19 Uhr gibt es Musik von einem Sarah-Connor Double. Anschließend rockt die AC/DC-Coverband Black Rosie die Bühne. Ab 22 Uhr gibt es auf der Bühne an der Mehrzweckhalle House Music für alle Junggebliebenen. Um 22.30 Uhr erleuchtet ein Feuerwerk den Nachthimmel über dem Festgelände.

Festumzug, Roland-Kaiser-Double und Fakir-Show

Zum krönenden Abschluss am Sonntag wird ab 11 Uhr ein Festumzug durch den Ort ziehen. Die Besucher können sich Sonntag außerdem auf einen Auftritt des Landespolizeimusikorchesters, auf ein Roland-Kaiser-Double und eine Fakirshow aus Ballenstedt freuen.

Beendet wird das Harzfest um 17.30 Uhr auf der Bühne am Schützenplatz. In einer Zeremonie geben Bürgermeisterin Christel Bischoff und Landrat Thomas Balcerowski den symbolischen Staffelstab weiter an die Stadt Schwanebeck. Dort wird das Fest im kommenden Jahr stattfinden. 2023 wird Altenbrak der Austragungsort des Harzfestes sein.

Die Gemeinde Harsleben sucht allerdings noch freiwillige Helfer für die Parkplatzorganisation und das Hygieneteam, sagt die Bürgermeisterin. „Weitere Helfer sind jederzeit willkommen“, betont sie. Interessenten können sich bei ihr oder der Gemeinde melden. Und was das Wetter betrifft, gab Landrat Balcerowski Entwarnung. Seine Wetterapp sagt beste Bedingungen und viele Sonnenstunden voraus.

Das Programm gibt’s auf www.kreis-hz.de sowie www.vorharz.net und im Heft, das beim Fest verteilt wird.