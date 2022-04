So will eine Harzer Kita Corona-Folgen bei den Kindern ausgleichen

Halberstadt - Es ist so einiges, was Anja Lücke an erkennbaren Folgen bei den Kindern aufzählt. Die 38-Jährige leitet die vom Cecilienstift Halberstadt getragenen Kindertagesstätte Gröperstraße, in der man nun unter anderem dem durch die Corona-Beschränkungen verursachten Bewegungsmangel entgegenwirken will.