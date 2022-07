Großeinsatz im Harz: 16 Kinder wegen Hitzeerschöpfung vom Brocken gerettet

Brocken - Eine Wandergruppe ist am späten Mittwochnachmittag (20. Juli) auf dem Brocken in Not geraten: 16 Kinder und Jugendliche hätten auf der Straße zum höchsten Harzgipfel eine Hitzeerschöpfung erlitten, heißt es auf Nachfrage aus der Rettungsleitstelle des Landkreises. Gegen 17.42 Uhr sei zunächst von vier Personen mit Problemen die Rede gewesen, ihre Zahl wuchs rapide an.

