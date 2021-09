Ford fährt in Schierke gegen einen Linienbus

Schierke/MZ - Am Freitag befuhr ein 51-Jähriger mit einem Ford gegen 13.30 Uhr die Hagenstraße in Richtung Alte Dorfstraße. Ein 47-Jähriger war zur gleichen Zeit mit seinem Bus auf der K1356 in Richtung Alte Dorfstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Alte Dorfstraße / Hagenstraße missachtete der 51-Jährige den vorfahrtsberechtigten Bus. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Bus war zu diesem Zeitpunkt mit 10 Fahrgästen besetzt. Eine siebenjährige Insassin des Busses wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt. Das Mädchen wurde jedoch nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort gleich wieder entlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit abgeschleppt.