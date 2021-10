Firma aus Baden-Württemberg kauft Mobilfunk-Betrieb in Thale

Thale/MZ/brt - Die Thalenser Mobilfunk-Firma TCT TechnikCentrumThale ist von Eqos Energie, einem Dienstleistungsunternehmen für Strom- und Kommunikationsnetze aus Biberach (Baden-Württemberg), gekauft worden.

Das teilt der Betrieb, der neben seinem Hauptsitz in Thale auch über Standorte in Berlin und Leipzig verfügt, auf seiner Webseite mit. Durch die Übernahme steige Eqos Energie zu einem der führenden „Full-Service-Provider“ in Deutschland auf und nähere sich der Marktführerschaft, heißt es weiter.

Die über 230 Beschäftigten von TCT machen rund die Hälfte der nun etwa 500 Mitarbeiter starken Abteilung Kommunikationstechnik des Unternehmens Eqos Energie aus. Die Kartellbehörden müssen dem Firmenkauf den Angaben zufolge noch zustimmen.

TCT erbringt für Kunden mit Projekten im Bereich Kommunikationstechnik nach eigenen Angaben sämtliche Leistungen, von der Planung über die Entwicklung bis zur Umsetzung. Dazu gehören unter anderem der Erwerb und die Erschließung von Standorten, der Stahl-, Hoch- und Tiefbau sowie Systemtechnik, Elektrifizierung und mobilfunktechnische Inbetriebnahme.

„Seit vielen Jahren kennen sich TCT- und Eqos-Energie-Kollegen aus der operativen Zusammenarbeit in verschiedensten Projekten“, wird Jan Wragge, Geschäftsführer von TCT, auf der Webseite zitiert. Sein künftiger Vorgesetzter, der Eqos-Energie-Hauptgeschäftsführer Eric Mendel, zeigt sich überzeugt, dass die breite Aufstellung beider Unternehmen Zugang zu weiteren attraktiven Projekten verschaffen werde.

Neben Synergieeffekten im Projektmanagement werde auch die regionale Ausrichtung gestärkt, insbesondere im Nordosten Deutschlands. TCT wurde 1990 als Transport- und Containergesellschaft Thale gegründet und schwenkte bis 1994 auf die Errichtung von Mobilfunk-Infrastruktur um. Seit 1998 ist TCT sogenannter Turnkey-Anbieter und kann die gesamte Wertschöpfungskette für Mobilfunkanlagen anbieten.

In dieser Funktion baute TCT ab 1999 das GSM-R-Netz, ein Mobilfunksystem für Eisenbahnen, mit auf und weitete seine Tätigkeit auf Tunnelprojekte aus. Das Unternehmen Eqos Energie ist 101 Jahre alt und beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter in fünf Ländern.