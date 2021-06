Feuerwehren löschen brennenden Bungalow in Thale

Thale - Am Mittwochmorgen ist ein Bungalow in einem Gartengrundstück am Stecklenberger Waldrand in Thale vollständig ausgebrannt. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr mitteilte, wurde bei dem Einsatz kein Mensch verletzt.

Die Ursache des Brandes ist bisher noch unklar. Ein Übergreifen der Flammen auf den nahegelegenen Wald und umliegende Grundstücke konnten die Feuerwehrleute verhindern.

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Bei dem Einsatz sind 33 Feuerwehrleute aus den Wehren Thale, Neinstedt und Stecklenberg mit zehn Fahrzeugen vor Ort. (mz/har)