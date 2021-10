Fest im Kurpark Thale vereint Handgemachtes, kulinarische Vielfalt und musikalische Höhepunkte.

Thale/MZ - Wenn der Oktober sich dem Ende zuneigt, weiß der Thalenser, was die Stunde geschlagen hat: Das Gruselfest Hexoween findet am Wochenende zum inzwischen elften Mal im und um den Kurpark statt.

Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher ausgesuchter Bühnenspuk und der traditionelle Hexoween-Markt, an dem sich nach Angaben der Veranstalter diesmal fast 40 Händler beteiligen. Der Gruselumzug muss hingegen coronabedingt, wie bereits im Vorjahr, ausfallen.

In die Welt der Hexen und Dämonen

Wer sich traut, den nehmen Walk-Act-Künstler auf Stelzen mit in die Welt der Hexen und Dämonen. An den Buden der Schausteller finden Interessierte dann ein vielfältiges kulinarisches und handwerkliches Angebot: Feuerkörbe, Lederwaren und Schmuck, zählt Sebastian Suhr von der Bodetal Tourismus GmbH (BTG) auf, warteten auf Abnehmer, Börek, Crêpes und Schokoäpfel auf hungrige Mägen. Auch kleine handgebastelte Hexen können am Stand der Hexenmanufaktur erworben werden. Die BTG veranstaltet die dreitägige Feier von Freitag, 29., bis Sonntag, 31. Oktober, wie schon in den Vorjahren gemeinsam mit der Stadt Thale.

Keine G-Regelung vorgesehen

Für das Programm auf der Bühne im Kaffeeloch haben die Organisatoren mit Frank Zander einen Stargast für den letzten Auftritt am Sonntagnachmittag ab 16.30 Uhr gewonnen. Zuvor sorgt die Tribute-Band Starfucker mit den Hits der Rolling Stones am Freitag um 20 Uhr für Stimmung im Kurpark. Am Samstag lässt die Gruppe Rambles irische Folk-Musik erklingen, bevor eine Feuer-Effektshow des Cirque du Freak um 21.30 Uhr den langen Sonnabendabend anheizt. Das DJ-Duo Patz & Grimbard zeichnet ab 22 Uhr clubtauglich für die Aftershow-Party verantwortlich. Die Hexenmeile ist am Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 10 bis 24 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Eine G-Regelung für den Zutritt zum Festgelände wird es, wie Sebastian Suhr hinzufügt, nicht geben. Für die Veranstaltung ist jedoch natürlich ein Hygienekonzept erarbeitet worden, das unter anderem Desinfektionsmittelspender an den Eingängen sowie Hinweisschilder vorsieht, die an den Mindestabstand erinnern.