Falkner von Burg Falkenstein fürchtet um Existenz

Pansfelde - Noch fünf Minuten bis zur Show. Es ist die Lautsprecherdurchsage, die auch die letzten daran erinnern soll, dass hier, in der Vorburg gleich Greifvögel im freien Flug zu erleben sein werden. Normalerweise sind die besten Plätze um diese Zeit längst besetzt. Doch normal ist schon lange nichts mehr. Der Ruf verhallt im Leeren.

Die Bänke auf dem Vorhof der Burg Falkenstein bei Pansfelde, sie sind verwaist an jenem Vormittag, als Falkner Pavel Sihelsky, seinen neuen „Azubi“ vorstellt, Dagobert, einen Riesenseeadler. Er habe ihn jetzt so weit, dass er mitmachen könne, sagt Sihelsky. „Man muss immer ein bisschen was Neues machen, dann kommen auch die Leute.“

Der Slowake, der nicht nur ausgebildeter Falkner, sondern auch Förster vom Beruf ist, spricht aus Erfahrung. Seit 1998 ist er selbstständig; 2001 wurde der Falkenhof auf der Burg eröffnet. Seitdem sind die Vorführungen fester Bestandteil.

An diesem Nachmittag steht noch eine Show im Programm, die vorerst letzte - das steht seit ein paar Stunden fest, seit die Bundesnotbremse, die automatisch bei einer Inzidenz über 100 greift, beschlossene Sache ist. Wann die nächste Vorführung stattfinden kann? Unklar. Irgendwann, wenn der Inzidenzwert gesunken ist und die Kulturstiftung die Burgtore wieder für Besucher öffnen darf.

Anderswo, sagt Falkner Pavel Sihelsky, gebe es die ersten Lockerungen, würden Tische und Stühle wieder auf die Terrassen gestellt, „ich weiß nicht, was hier los ist“. Die Corona-Krise, sie bedroht seinen Falkenhof, dem auch eine Zucht angeschlossen ist.

„Wir sind von Besuchern abhängig“, klagt Sihelsky, der einen Mitarbeiter beschäftigt - und eigentlich auf zwei aufstocken wollte. Der Mann hat schon probegearbeitet. Sihelskys Sorgen wiegen schwer: „Die Einnahmen bleiben aus; das ist ein Riesenproblem.“

Die laufenden Kosten, er weiß nicht, wie er sie noch länger stemmen soll. Der Falkner sagt, sein Beruf mache nicht reich, aber er habe immer sein Auskommen gehabt. Und jetzt? „Wir sind am Ende.“ Wenn sich ihm nicht bald eine Perspektive aufzeigt, dann „muss ich darüber nachdenken, die Vögel zu verkaufen“, sagt er.

Dass er sich solchen Gedankenspielen hingibt, das will was bedeuten. Silhelsky liebt die Arbeit mit den Tieren. Und seine Augen leuchten regelrecht, wenn er davon erzählen und zeigen kann, wie weit er mit Dagobert und den anderen schon ist.

Riesenseeadler Dagobert - er kommt aus Tschechien und ist dem Falkner zufolge der einzige in Sachsen-Anhalt - hat in der Show den Weißkopfseeadler Adam abgelöst. Der ist aus „familiären Gründen“ kürzergetreten. Sein Weibchen brütet gerade Nachwuchs aus.

Riesenseeadler Dagobert, zehn Monate alt, wiegt inzwischen rund sechs Kilogramm

Geschlüpft vor 10 Monaten, ist Dagobert längst ausgewachsen. Er wiegt zwischen fünf und sechs Kilo, seine Flügelspannweite beträgt über zwei Meter. Und sein Name weckt in Silhelsky Erinnerungen: „Ich hatte schon mal einen Dagobert“, erzählt er. Das war vor etwa 25 Jahren, damals in Bayern. Gleich nachdem er ihn bekommen hat, stieg Silhelsky ins Training ein. Da war Dagobert schon ein paar Monate alt, kein Jungvogel mehr. Da fiele das Zähmen leichter. Um ihn an den Menschen zu gewöhnen, trug er ihn viel auf dem Handschuh.

Überhaupt sei alles, was man mit den Greifvögeln mache, mit Nahrung verbunden, erklärt der Falkner: „Sie bekommen ihr Fleisch nicht so, sie müssen dafür etwas tun.“ Und auch dann ist nicht gesagt, dass alles klappt. „Sie haben ihren eigenen Kopf. Ein Greifvogel ordnet sich nicht unter. Er bleibt ein immer ein Greifvogel“, so Silhelsky.

Auch Dagobert hatte seinen eigenen Kopf, als er einen seiner Freiflüge kurzerhand für einen Abstecher nach Dresden nutzte. Dort wurde er gefunden, der Falkner im Harz angerufen. Konsequenzen hatte das für Dagobert freilich keine. Man dürfe einen Greifvogel nicht bestrafen - „dann ist das Vertrauen weg und man braucht gar nicht mehr versuchen, noch mal mit ihm zu trainieren“, so Silhelsky.

Im Falkenhof gibt es jetzt zwei Karakaras: Pablo und Pedro. Unterscheiden kann man sie an ihrem Ring, der eine trägt ihn links, der andere rechts.

Dagobert ist aber nicht der einzige Neuzugang im Falkenhof: Mit Pedro und Pablo gibt es jetzt auch zwei Falklandkarakaras. Sie kommen aus einer Zucht im Salzlandkreis. Für den erfahrenen Falkner ist ihre Ausbildung eine Premiere. Denn Karakaras hatte er noch nie, weiß aber: „Die sind unglaublich intelligent“, gerade, was die Nahrungsbeschaffung angeht.

Das und mehr über Pablo und Pedro, Dagobert und Greifvögel im Allgemeinen würde er nur zu gern wieder seinem Publikum erzählen. Für Silhelsky ist dieses „das entscheidende Jahr“. Bis September wolle er abwarten; wenn bis dahin keine positive Entwicklung zu verzeichnen sei, dann bleibe auch ihm nicht anderes übrig, als die Notbremse zu ziehen, sagt der Falkner. (mz/tho)