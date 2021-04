Meisdorf - Solch einen Sternenhimmel wie hier hat sie nur selten gesehen, sagt Karin Hüsgen. Die weit gereiste Thüringerin ist von ihrer neuen Heimat im Selketal begeistert. Hoch über ihrem Zuhause thront die Burg Falkenstein. Zu deren Füßen, mitten im Wald, will Karin Hüsgen mit ihrem Mann Ralph eine Ferienanlage aufbauen. „Es war Liebe auf den ersten Blick zu diesem Fleckchen Erde“, sagt Ralph Hüsgen. „Kurz vor Weihnachten waren wir zum ersten Mal hier. Wir haben einen Businessplan geschrieben und gerechnet. Nach Weihnachten waren wir noch mal hier - mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass wir hier wirtschaftlich etwas aufbauen können.“

Seit 2016 herrschte Stille im Familienhotel

Das Paar hat das ehemalige Familienhotel „Thalmühle“ gekauft, das 2016 einem Brand zum Opfer fiel. Seitdem herrschte dort Stille. Nun sollen auf dem Gelände Ferienwohnungen, einige Kuppelzelte zum Übernachten unter freiem Himmel und Stellplätze für Wohnmobile entstehen.

Mit seinem Plan stößt das Ehepaar auf offene Ohren, sei es bei den Banken, den Handwerkern aus der Region oder den Bürgermeistern vor Ort: „Jeder hat irgendwie eine Beziehung zur Thalmühle“, sagt Ralph Hüsgen. „Entweder hat er hier mal übernachtet oder gegessen oder kennt den Ort von der Harzer Wandernadel. Und jeder hat ein persönliches Interesse daran, dass hier was wird.“

Söhne sind „Sparringpartner“

Für die Umsetzung seiner Idee hat das Paar die Thalmühle KG gegründet. Karin Hüsgen ist die Geschäftsführerin. Ihr Mann ist mit im Boot, auch die beiden Söhne und die Partnerin des älteren bringen sich mit ein. „Sie sind oft an den Wochenenden hier und arbeiten mit“, sagt Karin Hüsgen. „Sie sind auch unsere ,Sparringpartner’, was unsere Ideen angeht. Sie betrachten alles aus anderer Sicht, und das hilft uns, den richtigen Weg zu gehen.“

Zum Ziel wollen sie in mehreren Etappen kommen. Im ersten Schritt sollen das Hauptgebäude umgebaut und dort 16 Ferienwohnungen eingerichtet werden. „Die Gastronomie werden wir nicht weiterführen“, sagt Karin Hüsgen. Der Trend gehe zur Selbstversorgung, und so wird der ehemalige Gastraum zu einem Aufenthaltsraum mit Kaminofen, Bücherregal und vielleicht auch einem Billardtisch für alle Feriengäste.

Einen kleinen Laden für die Selbstversorger soll es geben, denn „irgendwas fehlt immer“, sagt Ralph Hüsgen, sei es eine Zahnbürste oder eine Dose Ravioli. Dabei wolle man auf regionale Erzeuger zugehen, fügt Karin Hüsgen hinzu, und mit dem Angebot die „Neugier auf Harzer Produkte wecken“.

Keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung

Im Obergeschoss soll ein Saal privaten Feiern zur Verfügung stehen, mit einer Küche, in der selbst gekocht oder ein Caterer die Versorgung übernehmen kann. Bei Hochzeiten oder Familientreffen zum Beispiel, denn, so Hüsgens Erfahrung: „Es gibt in Deutschland nur eine Handvoll Locations für große Familien. Bei vielen scheitert es an den Übernachtungsmöglichkeiten für 15 oder 20 Leute.“

„Wir hoffen, im dritten Quartal nächsten Jahres die ersten Gäste begrüßen zu können“, sagt Karin Hüsgen. Parallel zu den Arbeiten am Haus soll ein Überseecontainer zu einem Kiosk ausgebaut werden, an dem sich Wanderer mit einem Imbiss stärken können. „Im Sommer erfrischen, im Winter wärmen“, so Karin Hüsgen. „Es soll eine Ergänzung sein, keine Konkurrenz“, betont Ralph Hüsgen mit Blick auf das benachbarte Hotel „Zum Falken“, das Gastronomie und Imbiss anbietet.

Viel durch die Welt gereist

Karin und Ralph Hüsgen sind viel herumgekommen. Kennengelernt haben sich der Dessauer und die Lauschaerin beim Studium der Versorgungstechnik in Erfurt. Der Arbeit wegen zogen sie später nach Südhessen, „wir wussten aber damals schon, wenn die Kinder aus dem Haus sind, werden wir uns verändern“, sagt Ralph Hüsgen. 2015 sei es dann soweit gewesen; die Kinder zogen aus, die Eltern entdeckten die Welt. „Vor Ort haben wir uns immer ein Reisemobil gemietet“, erzählt er.

Als klar gewesen sei, dass eine berufliche Weiterentwicklung nicht mehr möglich ist, „haben wir uns überlegt, ob wir nicht was Eigenes machen wollen“, sagt Ralph Hüsgen, der bei einem großen Energiedienstleister arbeitet, seine Frau war im Facility Management in Familienunternehmen tätig.

„Ich bin mit Bachrauschen aufgewachsen“, erzählt Karin Hüsgen. „Ich dachte immer, Heimat ist dort, wo die Familie ist. Aber hier hatte ich sofort das Gefühl, dass das meine Heimat werden kann.“ Ihr Mann fühlt sich ebenso angekommen: „Das ist eine komplett andere Welt - Entschleunigung pur. Und das ist ja das, was man im Urlaub sucht.“

Auch Nachhaltigkeit wird groß geschrieben

Zu ihrem Konzept gehört auch die Nachhaltigkeit. Die Ölheizung soll durch eine Holzpelletheizung ersetzt werden, die quasi aus der Umgebung gespeist wird: Bei der Waldpflege anfallendes Holz könne geschnetzelt und in der Anlage verbrannt werden. „Regionale Wertschöpfung“, sagt Hüsgen. Zudem setze man zu 100 Prozent auf Ökostrom, „das gehört sich einfach so in einem Naturschutzgebiet“. Und beim Bau setze man auf möglichst regionale Baustoffe und Firmen.

„Was wir vom Bestand erhalten können, bleibt“, sagt Karin Hüsgen mit Blick auf die Fenster, die nicht alle ausgetauscht werden müssten. Alles lässt sich aber nicht erhalten: Im Mai werde der durch den Brand beschädigte Gebäudeteil abgerissen, damit ein Neubau erfolgen kann. Im Herbst soll der Dachstuhl komplett abgetragen werden, zum Ende des Jahres ein neues Dach gedeckt sein. Dann könne in der ersten Jahreshälfte 2022 der Innenausbau beginnen. (mz/Uwe Kraus)