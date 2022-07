Erster Bauabschnitt der Alten Post in Neinstedt soll Ende Oktober abgeschlossen sein

Wie es dann weitergeht und was entsteht.

Hängt noch in der Luft: Zwischen der zu erhaltenden Außenwand der Alten Post und dem neuen Betonsockel fehlt bislang eine Holzleiste.

Neinstedt/MZ - Wo sich Alt und Neu zusammenfügen sollen, ist in der Alten Post in Neinstedt schon klar zu erkennen: Holzbalken tragen die denkmalgeschützte Gebäudehülle exakt so hoch über dem kürzlich gegossenen Betonsockel, wie die noch fehlende hölzerne Leiste dazwischen breit sein wird.