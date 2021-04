Einnahmen aus Kurtaxe fließen in Wanderwege

Harzgerode - „Es ist ein Novum“, sagt Gudrun Mehnert, kurz, nachdem sie und Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU) ihre Unterschrift unter den Vertrag gesetzt haben. Mit Novum meint die Geschäftsführerin der Arbeitsförderungsgesellschaft (AFG) Harz nicht die Zusammenarbeit mit der Stadt.

Schon seit zwei Jahren betreibt die AFG schließlich das Bergwerksmuseum Grube Glasebach im Harzgeröder Ortsteil Straßberg. In einem anderen Punkt beschreiten die beiden Vertragspartner jetzt aber neue Wege: Mit der AFG will die Stadt die Wanderwegeunterhaltung auf professionelle Füße stellen. Insgesamt 120 Kilometer Wanderwege - Haupt- und Verbindungswege und überregional bedeutende, egal, ob sie auf Stadtgebiet oder im Landesforst liegen - sollen künftig von Hauptamtlichen gepflegt werden. „Das gibt es so im ganzen Harz noch nicht“, sagt Weise.

34.000 Euro lässt sich die Stadt das kosten. Pro Jahr. Es sind Kurtaxeinnahmen - und die in der Wanderwegeunterhaltung aus Sicht der Stadtverwaltung gut angelegt: „Wandern ist das Hauptthema, unser wichtigstes Produkt“, erklärt Weise.

„Das gibt es so im ganzen Harz noch nicht.“ Marcus Weise (CDU), Bürgermeister von Harzgerode

Nur: Um die Wanderwege kümmern sich bislang hauptsächlich Ehrenamtliche. Seit Jahrzehnten, dankenswerterweise, erkennt er ihren Einsatz an. Das Engagement soll auch nicht gebremst werden. „Wir werden nicht alle Wege pflegen lassen können.“ Aber Unterstützung, die sollen sie bekommen.

Mario Fulz kann das nur begrüßen: „Das ist eine gute Sache, sehr gut ange- und durchdacht“, sagt er, sowohl als Vorsitzender des Harzklub-Zweigvereins Neudorf als auch als der dort zuständige Revierförster, über das von langer Hand vorbereitete Projekt.

Dass sich die AFG künftig um einen Teil des Wanderwegenetzes kümmert, dürfte für seine Mitstreiter aus dem Verein zu einer spürbaren Entlastung führen. Denn „wir haben wirklich viel Zeit in die Wege gesteckt“, erklärt er, auch, um zu verhindern, das Wege zuwachsen. Es würde ja schon reichen, „wenn jeder Weg nur ein, vielleicht zweimal im Jahr gemäht werden würde“.

Auch für Mehnert ist die Professionalisierung der Wanderwegeunterhaltung der richtige Weg: Die Wanderinfrastruktur sei ein Pfund für die touristische Entwicklung, „die Stadt hat erkannt, dass sie Geld in die Hand nehmen muss, um sie zu unterhalten“.

„Harzgerode hat erkannt, dass man Geld in die Hand nehmen muss, um Wege zu unterhalten“. Gudrun Mehnert, Geschäftsführerin der AFG Harz

Wie das Ganze praktisch umgesetzt werden soll? Es wird ein Herantasten. „Was wir hier machen, kann man schlecht in ein Leistungsverzeichnis packen“, erklärt Mehnert. „Wir starten erst mal mit einer kleinen Arbeitsgruppe“, die durchaus noch wachsen könne.

Die AFG, die sich unter anderem darauf verlegt hat, touristische Angebote auszubauen und Landschaftspflege zu betreiben, will sich der Wege um Harzgerode „außerhalb der normalen Maßnahmeförderung“ annehmen. Die Gesellschaft organisiert primär Arbeitsgelegenheiten für Arbeitslosengeld-II-Empfänger. Sie fungiert aber auch als Dienstleister für Kommunen - wie im Fall der Wanderwegeunterhaltung.

Zunächst werde das Team aus drei Angestellten bestehen, so die Geschäftsführerin. Sie würden den Wegezustand erfassen und dann loslegen - mähen, freischneiden, Reparaturen, was eben so anfalle. Das erfolgt in Abstimmung mit der Stadt und den zuständigen Revierförstern - und auch im Austausch mit den Harzklub-Zweigvereinen.

Drei AFG-Mitarbeiter erfassen alle Wege mit beginnen mit Pflege und Reparaturen

Die technische Ausstattung, um die anfallenden Aufgaben zu bewerkstelligen, ist laut Mehnert vorhanden - bis hin zu etwas größeren Gerätschaften. „Wir wollen ja auch effektiv arbeiten“, sagt sie. Dennoch ist sowohl ihr als auch Weise klar, dass die nächsten Wochen und Monate eine „Erprobungsphase für beide Seiten“ werden.

Der Vertrag zwischen der Stadt Harzgerode und der Arbeitsförderungsgesellschaft läuft zunächst zwei Jahre. Beide Parteien sind aber an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Mehnert und Weise gehen auch davon aus, dass das Pilotprojekt von anderen Kommunen mindestens beäugt wird.

Der Bürgermeister attestiert ihm sogar eine Vorbildwirkung für den gesamten Harz, und der AFG schreibt er die Schlüsselposition zu: „Sie ist in dem Bereich fit. Da passt alles zusammen. Ich sehe sie in Zukunft als zentrale Organisation für die Wanderwegeunterhaltung.“ (mz)