Eine neuer Trend: Sommerliches Urlaubsgefühl für Zuhause gibt es in Ballenstedt

Ballenstedt/MZ - Oleander, Hibiskus, Zitrusgewächse und auch Olivenbäumchen sind im Harz keine Seltenheit mehr. Selbst winterharte Bergfeigen zieren hierzulande einige Gärten.

„Man möchte 365 Tage im Jahr ein Urlaubsgefühl zu Hause haben“, nennt Maya Behrens den Trend, der seit einigen Jahren zu beobachten ist. Aber auch, dass durch die Corona-Pandemie viele Menschen den Urlaub zu Hause verbracht haben, anstatt in die Ferne zu schweifen, sei ein wesentlicher Grund für das Motto der diesjährigen Gartenlust-Ausstellung. Ob nun der ländliche Charme der Provence, die Romantik der Toskana oder das Geheimnisvolle Nordafrikas, mediterrane Gärten sind stark im Kommen. „Daher holen wir in diesem Jahr das Mittelmeer mit Urlaubsfeeling in den Ballenstedter Schlosspark“, sagt die Initiatorin der Veranstaltung.

Und die Pflanzenzüchterin, die in Quedlinburg den Mathildengarten betreibt, zieht eine rundum positive Bilanz nach der Veranstaltung am Wochenende. Knapp 5.000 Gäste, schätzt sie, seien in den Schlosspark gekommen. Wir sind auf einem guten Weg und haben es erneut geschafft, uns und die Schönheiten unserer Stadt zu präsentieren und den Schlosspark wieder ins Bewusstsein zu bringen.“ Dafür spreche allein die – trotz zahlreicher weiterer Veranstaltungen im Umfeld – kontinuierlich steigende Besucherzahl in den vergangenen fünf Jahren.

Maya Behrens vom Mathildengarten Quedlinburg ist Initiatorin der... Foto: Uta Müller

Das Anliegen von Gartenlust – sich als Messe für Gartenfreunde zu etablieren – komme auch sehr gut bei den ausstellenden Pflanzenzüchtern an. Maya Behrens versuche immer, Aussteller aus der Region zu gewinnen. Neben den 40 Stammausstellern wie die Hortensien vom Gartenbaubetrieb von Reinhard Ullmann aus Radebeul sind in diesem Jahr erstmals einige Neue mit dazu gekommen, so Behrens. Dazu gehört auch Garten-Schulze aus Unterwellenborn bei Saalfeld in Thüringen.

Ralf Schulze bietet winterharte Gartenpflanzen aus Freilandproduktion im Thüringer Wald an. Dabei tue es keinen Abbruch, so der Gartenexperte, dass die Veranstaltung dieses Mal statt im Juni, aufgrund der Corona-Pandemie auf September verlegt wurde. „Jetzt ist Pflanzzeit“, so Schulze. Auch wenn in diesem Jahr weniger nach Blüte gekauft wird, so sind seine Steingartenpflanzen und Lippenblütengewächse wie Salbei und Thymian sehr stark nachgefragt worden. Er komme im nächsten Jahr gern wieder, so der Thüringer.

...Gartenlust und präsentierte eine Taglilientorte aus ihrem Hofcafè. Foto: Uta Müller

Bei Rosenprinzessin Julia II. vom Rosarium aus Sangerhausen waren vor allem Duftrosen wie die „Rose Summer of Love“ in leuchtenden orange-roten Farben sehr beliebt. Aber auch zartere Töne wie rosé und apricot liegen nach wie vor im Trend.