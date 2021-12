Eine Bank für Harzgerode

Harzgerode/MZ - Der Förderverein des Tierparks Hexentanzplatz Thale setzt auf Tiere, der Verein Stabkirche Stiege auf Kirchenplätze und der Verschönerungsverein in Aschersleben auf Bäume. Die Konzepte rund um Patenschaften sind mittlerweile vielfältig - reichen bis hin zu Gräbern. Mit einem eigenen Konzept geht jetzt die Stadt Harzgerode an den Start. Sie sucht seit Kurzem Sitzbank-Paten, für die gegen eine Spende in Höhe von 250 Euro personalisierte Bänke an einem der zur Stadt gehörenden Wanderwege aufgestellt werden sollen. Getreu dem Motto „Wandern ohne Rast ist Last“. „Wir wollen für wesentlich mehr Sitzgelegenheiten sorgen“, erklärt Bürgermeister Marcus Weise (CDU) das Anliegen, gleichzeitig sei es auch eine gute Gelegenheit, etwas für die Heimat zu tun.

Wanderboom im Harz

Seit Beginn der Pandemie erleben die Wälder einen regelrechten Besucheransturm; der Trend zu wandern hat sich verstärkt. Messbar ist das auch: Der Wanderpass der Harzer Wandernadel verkaufte sich schon 2020 so gut wie nie zuvor. Fast 90.000 Exemplare gingen über die Ladentheken. Auch in der Stadtinformation Harzgerode war die Nachfrage danach groß. Und ebenso nach den Holzkugeln, die es an den einzelnen Stationen des „Harzgeröder KUGELsPASS“, der das Schloss Harzgerode mit dem Bergwerksmuseum Grube Glasebach verbindet, braucht. „Viele gehen raus, betätigen sich, wandern“, sagt Weise.

Und das führe auch dazu, dass Vorschläge an die Stadtverwaltung herangetragen werden, an welchen Stellen Bänke aufgestellt werden könnten, erklärt er. Dass es hier und da eine Bank mehr sein dürfte, die eine oder andere vorhandene ausgetauscht werden müsste - das stimmt wohl: Nachbesserungsbedarf besteht laut Weise und Uwe Schmidt, dem Leiter der Stadtinformation, selbst auf dem „Harzgeröder KUGELsPASS“. Das habe eine Auswertung ergeben, sagen sie. Denn für den interaktiven Erlebnisweg, der Ende vergangenen Jahres fertiggestellt worden war, und der auch bei Einheimischen gut ankommt, strebt die Stadt die Zertifizierung als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ an.

Die ersten Bankpaten gibt es schon

Der Plan sieht vor, erst mal für zehn Bänke Paten zu finden. Aufgestellt werden sollen sie Weise zufolge im kommenden Jahr. Die ersten Interessenten, sagt er, gebe es bereits. Wo die Bänke aufgestellt werden, ist nicht fix. Grundsätzlich könnten die Bank-Paten ihre bevorzugten Plätze benennen; jedoch müsse von Fall zu Fall geprüft werden, ob das dann auch möglich sei, erklärt Weise.

Und für die persönliche Note würden die Bänke, so Schmidt, graviert. „Wir wollen den Leuten das Gefühl geben, das ist meine Bank. Da geht es auch um die Symbolik“, sagt der Stadtinfo-Chef. Die Grundidee sei, dass auf der Bank der Name stehe, aber auch individuelle Wünsche, etwa eine Widmung könnten, wie er sagt, Berücksichtigung finden. Dann etwa, wenn die Bankpatenschaft verschenkt wird.

Hergestellt werden die Bänke in der Holzwerkstatt in Elbingerode, die zur Arbeitsförderungsgesellschaft Blankenburg (AFG) gehört. Mit der AFG arbeitet die Stadt auch in der Wanderwegeunterhaltung zusammen. Bis zum 31. Januar kann man sich noch für eine Sitzbank-Patenschaft anmelden. Sollten sich mehr als zehn Paten finden, kann die Aktion auch fortgesetzt werden.

Die Aktion wird in der Stadtinformation Harzgerode, Schlossplatz 3, Telefon 039484/7 47 61 23, koordiniert. Anmeldungen sind auch per E-Mail an stadtinfo@harzgerode.demöglich.