Diebe stehlen in Straßberg einen Trabant 601 ohne Kennzeichen

Straßberg/MZ - In der Nacht zum Mittwoch entwendeten unbekannte Täter aus einer Scheune im Mühlenweg in Straßberg einen Trabant 601 in der Farbe himmelblau. Dieser hatte keine amtlichen Kennzeichen mehr, war aber voll funktionsfähig und fahrbereit.

Hier sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den Tätern und zum Verbleib des Trabants machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen.