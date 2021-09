Der Triathlon „Hölle von Q“ wird zum fünften Mal im Harzkreis ausgetragen

Der Start des Triathlons "Hölle von Q" ist um kurz vor 7 Uhr am Ditfurter See.

Ditfurt/ Thale/Neinstedt/Quedlinburg/MZ - Die „Hölle von Q“ – der Triathlon, der von Ditfurt über Thale und Neinstedt bis nach Quedlinburg führt – wird am 5. September zum fünften Mal ausgetragen.

Neben den zwei Kilometern Schwimmen, 89 Kilometern Radfahren und 21 Kilometern Laufen sind 1600 Höhenmeter sind zu bewältigen. Über 500 Teilnehmer aus ganz Deutschland haben sich angekündigt – mehr als in den Vorjahren, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

„Wer sich gut vorbereitet, kann alle drei Disziplinen und die besondere Atmosphäre am Start, in den Wechselzonen und am Ziel verfolgen – und das alles ohne Eintritt“, heißt es vom Veranstalter. Zum Schwimmstart gegen 6.40 Uhr gehen die fast 200 Einzelstarter, 40 Einzelstarterinnen und 80 Staffelschwimmer in vier Startreihen ins Wasser und starten nach einer zwei Kilometer langen Runde um den ganzen See von der Wechselzone aus mit dem Fahrrad in Richtung Wegeleben. In der unteren Wendeschleife der Radstrecke nahe des Klubhauses Thale sei der beste Punkt, um die zweite Disziplin des Triathlons zu beobachten. Hier kommen die Sportler insgesamt viermal vorbei.

Am Rathausplatz in Thale befindet sich die nächste Wechselzone. Hier tauschen die Athleten das Rad gegen Laufschuhe und laufen dann unterhalb des Königssteins an der Teufelsmauer entlang. Kurz danach folgt der Marienhof, wo die Schrottband der Evangelischen Stiftung Neinstedt und ein DJ Teilnehmer und Besucher begrüßen. Der historische Marktplatz der Welterbestadt Quedlinburg ist der krönende Abschluss der „Hölle von Q“, nachdem die Teilnehmer quer durch die Altstadt und vorbei an der namensgebenden Straße gelaufen sind, erwartet sie hier das Ziel und die Siegerehrung auf der Rathaustreppe.